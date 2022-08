Depois de passar por uma cirurgia no braço, a cantora Ivete Sangalo publicou um vídeo em sua conta no Instagram mostrando como foi o acidente. A baiana fraturou o punho em dois lugares e, segundo ela, estava se sentindo “muito Let It Go”, fazendo analogia com a personagem Elsa, do filme Fronzen, que se passa em um mundo coberto pela neve.

A cantora viajou com o fiho Marcelo Sangalo, de 12 anos, em março de 2022 para Aspen, nos Estados Unidos, um lugar para quem curte esportes no gelo. Ivete, com seu jeito divertido, disse que se sentiu em um filme ao ver tantas pessoas lhe ajudando após o acidente. Segundo Ivete, o resgate foi rápido e ela chegou a ser levada em uma maca. A baiana diz que a dor foi “insuportável”.

Na última sexta-feira (12), Ivete operou o braço e, segundo ela, agora a “mainha tá zero bala”.

