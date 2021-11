Magazine Iza disponibiliza o single 'Sem Filtro' nas plataformas digitais Depois de cinco meses do lançamento de 'Gueto', artista apresenta novo trabalho com estética futurista e pegada de R&B

Iza ataca mais uma vez. A carioca acaba de lançar nas plataformas digitais Sem Filtro, uma canção mais soturna e dark, com clipe com uma estética futurista, diferente de tudo que ela já fez na carreira. O single tem uma pegada de R&B, um dos gêneros preferidos dela, e foi criado em um acampamento com vários compositores no final de 2020. O novo hit chega ...