Iza, 31, subirá no palco do Big Brother Brasil 22 (Globo) mais uma vez na festa desta quarta-feira (6). A cantora já se apresentou no programa em outras três ocasiões e diz que sente como se as postas do reality estivessem sempre abertas para ela.

E essas portas já se abriram de outras formas para a artista. Iza recorda que já se candidatou a uma vaga na equipe do programa antes da fama. Ela até conseguiu a vaga, mas resolveu não aceitar porque tinha acabado de criar seu canal no YouTube.

"Senti que estava fechando as portas para o BBB. E, na verdade, as portas do BBB sempre estiveram abertas para mim, então é muito legal fazer parte disso", afirma a cantora, que completa: "está todo mundo precisando de ânimo e fé nesta reta final".

Sobre o repertório que apresentará nesta quarta no BBB 22, Iza diz que "o público pode esperar as músicas que meus fãs mais gostam, as músicas favoritas do meu álbum, 'Dona de Mim', e meus últimos lançamentos, como 'Gueto' e 'Sem Filtro'".

A partir desta quarta, não haverá mais as festas de homenagem aos líderes de cada semana. A última com essa temática foi na semana passada, dedicada a Linn da Quebrada. Dois brothers foram líderes nos últimos dias: Gustavo e Paulo André.

O primeiro manteve seu reinado de quinta (31) a domingo (3), terminando com a eliminação de Eslovênia, enquanto P.A. mantém a liderança desde domingo, quando foi anunciado o Paredão falso, que deu a Arthur o poder de observar seus colegas até a próxima quinta (7).