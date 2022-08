Morreu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos, o escritor, ator e diretor, Jô Soares. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do ‘Programa do Jô’ estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 25 de julho, para tratar uma pneumonia.

A causa da morte ainda não foi divulgada.