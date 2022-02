A influencer Jade Picon ganhou a liderança da semana e 20 mil reais em compras nas Americanas. A prova do líder do BBB 22 (Globo) aconteceu nesta noite de quinta-feira (3) e foi longa. Isso porque Vyni disputou mais de dez rodadas com a sister. Quem também chegou perto de vencer foram Natália, Linn da Quebrada, Eslovênia e Tiago Abravanel.

Como líder, Jade precisou escolher quatro participantes para encarar consequências. A influenciadora chegou a perguntar para Tadeu Schmidt, 47, se a dinâmica seria negativa ou positiva, mas o apresentador afirmou que não poderia dizer.

Ela escolheu Naiara Azevedo, Jessilane, Natália e Lucas. No escuro, os brothers tiveram que escolher sem saber quais seriam as consequências. Natália ganhou imunidade, Jessilane ficou na xepa, Lucas ganhou o VIP e Naiara foi para o paredão que será formado no domingo (6).

Como líder, Jade também precisou dividir a casa em xepa e VIP. Ela priorizou os participantes que nunca tinham ido para o VIP e escolheu Bárbara, Laís, Vyni e Eliezer.

COMO FOI A PROVA DAS AMERICANAS

A disputa aconteceu em quatro fases, sendo três classificatórias e uma final. A dinâmica desta vez foi memória. A cada rodada, os brothers deveriam pegar o produto no carrinho de compras e no telão, memorizar a posição do seu produto. Ao todo apareciam 18 no telão.

Ainda na fase classificatória, os dois primeiros participantes que fizesse três pontos avançam para a final e no caso de mais brothers acertarem, jogavam mata-mata.

Os participantes escolheram coletes com números de um a 18 e foram divididos em três grupos de seis. O primeiro grupo que jogou a fase classificatória foi o de Abravanel (1), Vyni (2), Arthur Aguiar (3), Jessilane (4), Maria (5) e Douglas Silva (6). No mata-mata com Aguiar, Vyni e Abravanel foram classificados.

O grupo seguinte foi o de Naiara Azevedo (7), Brunna Gonçalves (8), Elizer (9), Laís (10), Jade (11) e Natália (12). As duas últimas participantes se deram melhor. O terceiro e último grupo que jogou foi o de Bárbara (13), Paulo André (14), Pedro Scooby (15), Lucas (16), Eslovênia (17) e Linn da Quebrada (18).

A demora para a prova afetou a programação da rede Globo. O próprio Tadeu Schmidt, 47, não escondeu a surpresa ao ver que Jade e Vyni, os finalistas da disputa, não erravam. "Vocês são muito bons", comentou. "Se vira aí Amauri", brincou Schmidt. Amauri Soares, 55, é o diretor de programação da Globo.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Neste sábado (5) os participantes vão disputar a prova do anjo. O resultado terá um grande impacto na formação do paredão. Isso porque o vencedor terá voto peso dois, autoimunidade e também poderá imunizar outra pessoa.

No domingo (6), Jade Picon vai indicar mais uma pessoa e a votação da casa vai mandar duas pessoas. Os votos serão feitos na sala e no confessionário, e a escolha da ordem vai acontecer com um sorteio. Os primeiros oito sorteados votam em aberto, e os outros nove sorteados votam no confessionário.

As duas pessoas mais votadas pela prova e Naiara Azevedo vão disputar a prova bate e volta. O(a) indicado(a) de Jade vai direto para a berlinda. A decisão acontece na terça-feira, dia 8 de fevereiro.