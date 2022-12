A TV Globo começa 2023 com a maior quantidade de estreias em um mês de janeiro dos últimos 11 anos. São mais de 10 novidades.

Farão parte da programação: nova novela das sete, Vai na Fé; três realities – o inédito Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua e as novas temporadas de Big Brother Brasil 2023 e The Masked Singer Brasil–; quatro séries derivadas de coproduções Globo Filmes – Histórias Quase Verdadeiras, 8 Presidentes e 1 Juramento – A História de um Tempo Presente, Pluft e Marighella; a última temporada de Lady Night, do Multishow; a série Onde Está Meu Coração, sucesso original Globoplay e que teve Letícia Colin indicada ao Emmy Internacional como melhor atriz; um Som Brasil dedicado a Milton Nascimento; e uma seleção de filmes campeões de bilheteria.

“Nossa prioridade foi reforçar o mix de conteúdo único da TV Globo, que tem novelas, séries, filmes, variedades, futebol e jornalismo. E a curadoria toda feita para a família, para os lares brasileiros que são cada vez mais multigeracionais”, destaca Amauri Soares, diretor da TV Globo e Afiliadas.



No primeiro dia de 2023, as atenções estarão voltadas para Brasília, onde tomam posse o presidente e vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Além de apresentar o Jornal Nacional da capital federal no sábado, dia 31, William Bonner estará ao lado de Renata Lo Prete no dia 1º de janeiro para comandar ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a transmissão da Cerimônia de Posse na TV Globo. Repórteres espalhados por vários pontos da cidade trarão a movimentação e as principais informações sobre as cerimônias. O Fantástico deste dia também será ancorado de Brasília por Poliana Abritta e Maju Coutinho. Durante a semana, reportagens especiais também vão lembrar os 40 anos do Bom Dia Brasil e dos telejornais locais.

A partir do dia 2 de janeiro, a história da política brasileira das últimas quatro décadas será exibida na minissérie 8 Presidentes 1 Juramento – A História de um Tempo Presente, formatação do documentário de mesmo nome em cinco episódios. A obra dirigida por Carla Camurati usa registros captados pela imprensa nacional e estrangeira ao longo dos anos, para lembrar os acontecimentos políticos mais marcantes na história recente do país desde o processo de redemocratização.

No mesmo dia, diversão e boas risadas estão garantidas com a estreia da série Histórias Quase Verdadeiras, uma adaptação do filme O Auto da Boa Mentira, baseado em contos de Ariano Suassuna. A partir de frases clássicas do poeta, a série é dividida em quatro episódios, o primeiro exclusivo para a TV. As tramas têm um ponto em comum: a mentira! Ela é sempre a protagonista das histórias que reúnem grande elenco como Leandro Hassum, Renato Góes, Jackson Antunes, Luis Miranda, Giulia Gam, Zezé Polessa, Nanda Costa, entre outros. Uma coprodução da Cine Group com a Globo Filmes, a obra estreia dia 2 de janeiro na TV Globo com exibição na segunda, terça, quinta e sexta, após Travessia.

Até março, o cardápio do Verão Espetacular vem recheado de adrenalina com competições emocionantes e radicais. No dia 8, a novidade é Pluft, O Fantasminha, série em três episódios derivada do filme de mesmo nome, com exibição após a Temperatura Máxima.

Entre os dias 9 e 13, irá ao ar o Cinema 2023, depois de Travessia, trazendo uma seleção imperdível de filmes inéditos na TV aberta.

Já no dia 16, estreia a nova novela das sete, Vai na Fé. Criada e escrita por Rosane Svartman, e com direção artística de Paulo Silvestrini, a novela conta a trajetória de Sol (Sheron Menezzes), uma mulher de fé, mãe, guerreira, moradora de Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, vendedora de quentinhas no Centro da cidade. Ao lado dela nas batalhas do dia a dia está sua família multigeracional, formada pela mãe, o marido e as filhas.



BBB 2023

Mais tarde, no mesmo dia, após Travessia, começa a nova temporada do Big Brother Brasil, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. A edição promete agitar o dia a dia dos confinados com novidades na dinâmica do jogo e mudanças no prêmio final. O reality show terá uma casa de vidro antes mesmo da estreia.

No dia 22 de janeiro, os mascarados mais queridos do Brasil estão de volta à tela da TV Globo com a nova temporada de The Masked Singer Brasil, sob o comando de Ivete Sangalo. A partir do dia 26, Tatá Werneck volta a divertir as noites de quinta-feira com o Lady Night. Irá ao ar uma seleção de episódios da sétima temporada exibida pelo Multishow neste ano. Entre os convidados, Tadeu Schmidt, Sabrina Sato, Felipe Neto, Ferrugem e Tony Ramos.



Reality culinário

No domingo, dia 29, o almoço fica por conta dos filhos no Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. No reality culinário que ganha as tardes de domingo da TV Globo a receita é outra: as mães saem de cena e deixam o trabalho da cozinha nas mãos dos filhos. No primeiro programa, a disputa acontece entre três duplas a cada semana: mães e filhos famosos vão à cozinha para pilotar o fogão e encarar a brincadeira.

O programa é uma competição leve, cheia de afeto, diversão e, possivelmente, com algumas trapalhadas no fogão. Tudo isso sob o comando de um time especial: Leandro Hassum apresenta o reality com a luxuosa companhia de dois jurados, Paola Carosella e João Diamante.