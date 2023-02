Magazine Janja acompanha folia em Salvador ao lado de Gilberto Gil Primeira-dama chegou usando o abadá do camarote, que foi personalizado com pedrarias

Rosângela Silva, a Janja, apareceu na tarde deste domingo (19) no camarote Expresso 2222 para curtir o Carnaval de Salvador. A primeira-dama foi recepcionada pelo cantor Gilberto Gil e por sua mulher, Flora Gil, que comandam o espaço há muitos anos. "Domingo de encontros. Honra em receber a nossa primeira-dama Janja", publicou a conta do espaço no Instagram. A mulh...