Nem todo mundo sabe, mas o Jardim Botânico de Goiânia leva o nome da professora, escritora, botânica e historiadora Amália Hermano Teixeira. Neste sábado, a intelectual que ficou conhecida como “a dama das orquídeas” ganha mais uma justa homenagem: a inauguração de um orquidário no parque municipal. Entre os 90 exemplares de 60 espécies variadas que poderão ser apreciadas no local está uma raridade, a Cattleya Nobilior Amaliae, planta descoberta pela homenageada.

Fruto de parceria com o Sistema OCB/GO com a Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), a entrega do orquidário faz parte da campanha Dia de Cooperar, que promoveu diversas ações de revitalização no parque. Colabores da OCB afirmam que, ao tentarem comprar orquídea batizada com o nome da botânica, tiveram bastante dificuldade para encontrá-la. Quando a encontraram, o proprietário do viveiro disse que se tratava de uma espécie bastante rara e que não estava à venda por estar, inclusive, sob risco de extinção. No entanto, ao saber da finalidade, o colecionador, que tinha três exemplares, decidiu doar um deles para a homenagem.

Biólogo da Amma que acompanhou a equipe, Jailton Castro explica: “É uma espécie nativa do Cerrado. Ocorre em Goiás e no Tocantins. Com a supressão do bioma, ela acaba sendo afetada também. Mas não tenho informações suficientes para afirmar se ela está ameaçada de extinção”.

A doação da Cattleya Nobilior Amaliae foi comemorada no Jardim Botânico, que colocará o exemplar em um lugar de destaque na coleção do orquidário. Mas quem quiser ver a bela flor que leva o nome de Amália precisará esperar até setembro, período em que ela floresce.

Amália Hermano teve a trajetória contada no caderno especial de 80 anos do POPULAR, que trouxe relato de 80 personalidades do estado. Na ocasião, o geógrafo Bento Fleury Curado, que conviveu com a escritora durante muitos anos, atuando como secretário, datilógrafo e organizador de seus trabalhos, destacou: “Ela catalogou a maior parte das orquídeas do Cerrado e até encontrou uma espécie nova, que foi batizada com seu nome”. Segundo ele, a Cattleya Nobilior Amaliae foi encontrada pela primeira vez por Amália na Serra Dourada.

Festa

Promovido pelas cooperativas goianas, o Dia C Goiás 2022 começará às 9h, no Jardim Botânico, e contará com uma série de atividades até as 13h. Além da entrega do orquidário, será doada uma coleção de rosáceas composta por 262 roseiras, cada uma representando uma cooperativa goiana. Com o tema meio ambiente, o evento deste ano terá ainda distribuição de pipoca, pula-pula, piscina de bolinha, oficina de reciclagem, educação financeira e circuito de saúde.