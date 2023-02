Além da fama, celebridades como Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian e Beyoncé têm em comum o fato de já terem declarado serem adeptas do jejum intermitente. Embora a estratégia alimentar - que envolve alternar períodos de jejum e alimentação normal, tenha ganhado popularidade para o emagrecimento - há ainda muitas questões sem resposta sobre sua segurança e eficácia.

A biomédica Lyana Elias Santos, de 47 anos, aderiu ao jejum intermitente somente após consultar um médico nutrólogo. Adepta de atividades físicas e de alimentação saudável, ela costuma praticar jejuns de até 16 horas sempre que sente ser necessário desinchar o corpo. “Tenho muita retenção de líquido e o jejum acaba me ajudando. Faço no período noturno e nunca senti tonturas ou dor de cabeça”, garante. Como em qualquer outra estratégia nutricional, o jejum intermitente tem suas limitações e suas regras.

Alguns trabalhos realizados com animais de laboratório mostraram que a prática melhora o metabolismo da glicose e beneficia alguns indicadores de risco cardiovascular e ainda promove a perda de peso. Entretanto, as evidências em humanos ainda são escassas. Apesar de variar de acordo com cada organismo, alguns dos efeitos colaterais mais comuns incluem dor de cabeça, tontura, fadiga, irritabilidade, problemas de sono e constipação.

“Antes de iniciar, é importante conversar com um profissional de saúde qualificado, como nutricionista ou médico. Eles vão analisar e determinar se o jejum é apropriado e ajudar a estabelecer um plano alimentar que seja seguro e eficaz”, ensina Carla Cabral, nutricionista clínica e esportiva. O jejum nada mais é do que o método consiste em consumir todas as refeições do dia em um curto período e passar a maior parte do dia em jejum.

Alguns estudos sugerem que os benefícios podem incluir perda de peso, melhoria da sensibilidade à insulina e redução do risco de problemas crônicos, como diabetes e doenças cardiovasculares. “Cada pessoa tem um resultado, algumas podem encontrar dificuldades em seguir o jejum devido à fome ou à baixa energia, enquanto para outras, ele é uma maneira fácil e eficaz de perder peso”, destaca a nutricionista.

Embora haja evidências promissoras sobre os potenciais benefícios da prática, é importante destacar que ainda é necessário mais pesquisas para determinar sua segurança e eficácia a longo prazo. Uma das críticas mais comuns é que o protocolo pode levar a um comportamento disfuncional em relação à comida, como compensação por calorias durante os períodos de alimentação normal e até mesmo compulsão alimentar.

Em relação à atividade física em jejum, algumas pesquisas sugerem que o exercício físico em jejum pode aumentar a queima de gordura e melhorar a sensibilidade à insulina. “No entanto, a atividade física pode ser desafiadora quando iniciamos o jejum, pois o corpo não tem acesso imediato aos combustíveis necessários para o exercício. É importante ouvir o seu corpo e parar se caso sinta franqueza”, ensina Carla. Além disso, beber muita água durante o jejum ajuda a evitar a desidratação.



Não é para todos

Médico endocrinologista com foco em tratamento de sobrepeso e obesidade, Guilherme Borges ressalta que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional para promover déficit calórico e, na maioria das vezes, emagrecimento. "Cada indivíduo vai se encaixar a uma estratégia diferente de jejum e, inclusive, alguns não irão se encaixar nessa estratégia por ela ser mais restritiva", explica.



Pessoas com diabetes tipo 1 e 2, hipoglicemia, distúrbios alimentares, problemas renais, problemas hepáticos, doenças cardiovasculares, gravidez ou amamentando não devem aderir ao protocolo. Para aqueles que decidem experimentar o jejum intermitente, é importante escolher um plano de alimentação que seja seguro e acessível, e monitorar a saúde de perto para detectar quaisquer sinais de problemas.



“Os estudos mostram que o jejum intermitente pode realmente ser uma estratégia segura, muitas vezes bem tolerada pelo organismo. Mas deve sempre ter orientação com um profissional capacitado, que consiga de fato acompanhar de forma adequada o processo”, orienta o médico. Além disso, é importante seguir uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, nos períodos de alimentação normal, para garantir uma nutrição adequada.



Autocontrole e disciplina

O jejum é uma prática comum em muitas religiões em todo o mundo. Na tradição cristã, o jejum é frequentemente associado à Quaresma, um período de 40 dias que precede a Páscoa. Na tradição muçulmana, o Ramadã é um mês sagrado de jejum, no qual os fiéis não podem comer ou beber durante o dia. No judaísmo, o jejum é realizado durante o Dia do Perdão, Yom Kippur, bem como em outras ocasiões importantes. Em muitas religiões, o jejum é visto como uma forma de purificação espiritual e uma oportunidade de se concentrar na oração e na reflexão. Além disso, o jejum pode ser uma forma de expressar solidariedade com os necessitados e de demonstrar autocontrole e disciplina.



Protocolos

Existem diferentes protocolos de jejum intermitente que são comumente praticados. Aqui estão alguns dos mais populares:



Jejum de 16 horas: Nesse protocolo, as pessoas limitam sua alimentação a um período de 8 horas por dia e jejuam por 16 horas. Por exemplo, uma pessoa pode optar por comer apenas das 12h às 20h e jejuar durante as outras 16 horas do dia.

Jejum de 24 horas: Nesse protocolo, a pessoa faz um jejum completo de 24 horas uma ou duas vezes por semana. Por exemplo, a pessoa pode jantar às 18h em um dia e não comer novamente até o jantar do dia seguinte.

Protocolo 5:2: Neste, a pessoa come normalmente por cinco dias na semana e reduz sua ingestão calórica para cerca de 500 a 600 calorias por dia nos outros dois dias da semana, que não precisam ser consecutivos.

Protocolo de 36 horas: A pessoa faz um jejum completo por 36 horas, geralmente iniciando após o jantar de um dia e continuando até o café da manhã dois dias depois.