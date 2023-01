Magazine Jeremy Renner compartilha 1ª foto após grave acidente Ele foi atropelado por uma máquina de remover neve e foi levado em estado grave em uma ambulância aérea a um hospital da região, onde permanece internado

O ator Jeremy Renner, 51, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro de "Os Vingadores", compartilhou nesta terça-feira (3) no Instagram a primeira foto no hospital após o grave acidente que sofreu no dia de Ano Novo. Ele foi atropelado por uma máquina de remover neve e foi levado em estado grave em uma ambulância aérea a um hospital da região, onde permanece internado. Na imagem...