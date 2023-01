Jeremy Renner, o astro de Gavião Arqueiro, que completa 52 anos neste sábado (7), posou com a equipe responsável pelos seus cuidados depois do acidente com uma máquina de neve, que destruiu parte de seu torso após atropelá-lo, no dia 1º de janeiro, em Reno, nos Estados Unidos.

"Obrigada à renomada equipe da UTI por começar essa jornada", escreveu o ator, parte dos Vingadores da Marvel, compartilhando uma foto deitado em uma maca, cercado pelos profissionais que fizeram duas cirurgias em seu corpo.

A jornada de recuperação de Renner ainda deve ser longa. Segundo informações obtidas pelo TMZ, o ator sofreu uma contusão no tórax e lesões ortopédicas após ser atropelado pela máquina.

Apesar da situação tensa, o artista mostrou seu bom humor ao atualizar os fãs sobre sua situação, usando seu perfil no Instagram, brincando estava em um "dia de spa" acompanhado da mãe e da irmã, recebendo massagem na cabeça.

