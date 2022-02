Magazine Jessi passa em 1° em concurso, mas não assumirá por estar no BBB 22 Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Jessi passou em primeiro lugar em um concurso público para ser professora substituta. Ela perdeu a chance de se inscrever com documentação para a vaga até quarta (2) por estar confinada

