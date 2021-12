Magazine Jessica Alba diz que não se sentia digna de atuar no início da carreira Atriz, que atuou em filmes como Quarteto Fantástico e Idas e Vindas do Amor, revelou que ficava “paralisada de medo”. Sua última gravação foi a segunda temporada aa série L.A.’s Finest: Unidas contra o Crime, em 2020

A atriz Jessica Alba, 40, revelou que se sentia insegura no começo de sua carreira e que foi sua pior crítica durante anos, por isso não considera que teve alguma experiência realmente divertida enquanto estava filmando. “Não me sentia digna”, disse a artista.“Eu estava extremamente insegura sobre minhas habilidades como atriz. Me senti muito julgada”, comentou ela, ...