Magazine Jessilane, Natália e Rodrigo disputam nesta terça-feira o segundo paredão do BBB22

A professora de Biologia, Jessilane Alves, de 26 anos, a Jessi como é chamada na casa, de Valparaíso de Goiás, disputa nesta terça-feira a preferência do público no segundo paredão do Big Brother Brasil 22, logo após o capítulo da novela Um Lugar ao Sol. Em uma dinâmica diferenciada de votação no domingo, ela enfrenta na berlinda o gerente comercial de de São ...