Jogo da discórdia expõe inimizades e medo de comprometimento no BBB 22

O jogo da discórdia movimentou as relações do BBB 22 (Globo) na noite desta segunda-feira (31). A dinâmica foi transmitida ao vivo e contou com momentos de discussão entre os participantes, climão com o apresentador Tadeu Schmidt, 47, e até problemas de iluminação na casa -um pouco antes de terminar, faltou luz na parte externa. A atividade consistia em um quadro...