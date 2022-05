Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 14 de maio, em Além da Ilusão, Nelsinho (Johnny Massaro) chega com o parceiro Tavito (Rafael Gualandi) para marcar uma mudança na vida de Isadora (Larissa Manoela). A jovem começa a chamar a atenção da mãe Violeta (Malu Galli), da amiga Arminda (Caroline Dallarosa) e dos ex-namorados Joaquim (Danilo Mesquita) e Davi (Rafael Vitti) ao começar a frequentar a turma de Nelsinho, por meio da amiga Inês (Laís Gavazzi), e apresentar um comportamento um tanto rebelde. A mudança acontece depois que Davi assume publicamente que é pai de Toninho e ganha um beijo de Iolanda (Duda Brack), deixando Isadora atordoada a ponto de pedir demissão da fábrica para esquecer o amado, e quando ela falha na encomenda de Darcy Vargas (Ana Carolina Rainha) e erra a medida da roupa da primeira-dama graças à armação de Úrsula (Bárbara Paz). Nessa onda de decepções, Isadora passa a andar com a turma e é convidada para participar da Gincana, promovida pelo motoclube de Campos, como dupla de Nelsinho. As dinâmicas têm a finalidade de arrecadar fundos para a LBA, mas preocupa a todos por ser uma atividade arriscada para a jovem. Além disso, Joaquim sabe bem o passado do jovem que conhece desde a infância e tem o apelido de Papa Figo pela fama de se aproveitar das jovens com quem se relaciona. No entanto, mesmo sabendo disso, Isadora confia nele e não acredita que Nelsinho possa lhe fazer algum mal. Sobre Tavito, seu personagem, Rafael Gualandi o define como o melhor amigo de Nelsinho e os dois vão arrumar muita confusão na história. “Ele é de família rica, mimado, sedutor, gosta de atenção, é covarde em muitas situações, influenciado pelas amizades, gosta de confusão, mas morre de medo da mãe.” Rafael também conta que foi desafiador fazer essa personagem, porque é seu primeiro trabalho relevante, numa novela de época das seis da Globo com uma audiência tão boa. “E entrar no meio da novela, com o elenco todo quente, aumenta ainda mais esse desafio. Mas eu adoro desafios, então quanto mais, melhor.” Confira a seguir a entrevista de Johnny Massaro.



Como você define a sua personagem?

O Nelsinho personifica o machismo, a falta de escrúpulos e o elitismo. É cínico, sedutor e rebelde. Mas, embora seja possível falar de uma personalidade corrompida pelo sistema ou pelo abandono afetivo, suas atitudes não têm justificativa nem merecem nenhuma flexibilização do olhar.

Em que/quem se inspirou para fazê-la?

Tive uma conversa muito esclarecedora com o Luiz Henrique Rios e o acompanhamento sensível da Maria Beta Perez, preparadora de elenco. No campo das referências mais diretas, assisti filmes como Luca e Juventude Transviada, e pesquisei figuras como Elvis Presley.

Qual a sua expectativa para ver este trabalho no ar?

Estou especialmente animado. Acho que tem a ver com o fato de ser o primeiro trabalho depois dos 30.

Comente sobre a relação de Nelsinho com Isadora.

O Nelsinho enxerga a Isadora como uma coisa a ser conquistada. Ele se aproveita de um momento de fragilidade dela para achar a sua própria força, como um bom covarde.

Como está sendo contracenar com Larissa Manoela?

Larissa é magnética. Tem talento, carisma e estrela. A intuição de que seria fácil trabalhar com ela se confirmou logo na primeira cena. Descobrimos até uma explicação astrológica para isso: ambos somos capricornianos com ascendente em Peixes!

Como foi o convite para atuar em Além da Ilusão?

Eu trabalhei com o Luiz Henrique em Malhação, há mais de 12 anos. Quando o Fábio Zambroni (produtor de elenco) me ligou contando da personagem, senti de imediato que deveria fazer. Especialmente por ser algo radicalmente diferente do meu último trabalho na TV, Verdades Secretas 2.

Tem algum outro projeto em andamento que ache legal comentar?

Estou no processo de finalização do meu primeiro longa-metragem como produtor e diretor, A Cozinha. Acredito muito na história do filme e no resultado que estamos alcançando. Sinto que as pessoas vão gostar!