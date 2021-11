Magazine Jorge Aragão é internado em São Paulo após sentir mal-estar A assessoria de imprensa do sambista afirma que o músico de 72 anos está bem e passa por uma bateria de exames

O sambista Jorge Aragão foi internado na manhã desta terça-feira (9) no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, após sentir um mal-estar. Procurada pelo UOL, a assessoria de imprensa do artista afirma que o músico de 72 anos está bem e passa por uma bateria de exames. "Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equ...