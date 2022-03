Magazine Jorge Aragão anima feijoada do Laguna Gastrobar

O cantor e compositor Jorge Aragão comanda show com feijoada neste sábado (19), a partir das 12 horas, no Laguna Gastrobar. Um dos principais nomes do samba do País e um dos fundadores do Fundo de Quintal, o músico deve interpretar grandes sucessos dos seus 45 anos de carreira, como Coisinha do Pai, Vou Festejar e Lucidez. O grupo Nóys é Nóys, o sertanejo Rayan Barret...