O cantor Jorge, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, compartilhou uma lembrança em sua rede social de quando o ingresso dos shows custava R$ 10. O flyer, de 2005, foi de um show realizado em uma boate de Itumbiara, no sul de Goiás, berço da dupla.

Para comemorar os 17 anos de carreira, os cantores publicaram um vídeo com fotos antigas em várias apresentações. Atualmente, os valores da entrada nos shows da dupla variam entre R$ 80 e R$ 500, dependendo da área escolhida pelo fã.

Foi em Itumbiara, na boate indicada no flyer, que a dupla realizou seu primeiro show. Incentivados pelo retorno que receberam do público, resolveram gravar o primeiro CD independente, na garagem da casa de Mateus. Após o sucesso do disco, a gravadora Universal Music conheceu o trabalho dos cantores e, em 2007, lançou o primeiro CD e DVD oficial: o Ao Vivo Em Goiânia.

O disco foi um estouro, emplacando hits conhecidos e cantados até hoje. Em 2008, pela primeira vez, foram trilha sonora da novela A Favorita. Em 2009, lançaram o segundo CD e DVD, receberam disco de platina e realizaram sua primeira turnê internacional.

Hoje, a dupla conta com quase 15 milhões de inscritos no YouTube e 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Com mais de 10 álbuns gravados e inúmeros sucessos, até que não gosta de sertanejo, canta os hits de Jorge & Mateus.

