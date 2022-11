Magazine Jornalista Ana Cláudia Rocha lança primeiro livro 'A Menina Que Eu Não Abracei', publicado pela editora Kelps, traz cem crônicas a partir de memórias, reflexões e cenas do cotidiano da escritora

Após um dia de forte chuva em janeiro de 2021, a jornalista e escritora Ana Cláudia Rocha deu início a um projeto que sempre esteve aquecido no seu coração, mas por várias vezes deixado em segundo plano, talvez pela correria do dia a dia. Depois de quase dois anos, o momento é de celebração para a ex-colunista do POPULAR com a conclusão do primeiro livro A Menina ...