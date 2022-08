Jornalista investigativo, defensor dos direitos humanos, que trabalha no combate à corrupção. Esse é Ronaldo Leitão, personagem do ator Álamo Facó em Arcanjo Renegado, série original Globoplay cuja segunda temporada já está disponível na plataforma. Enquanto na primeira temporada Ronaldo Leitão liderou o canal Rio sob Custódia, nessa nova fase ele é dono de um coletivo de comunicação chamado Contexto, que passa a contar com uma equipe dedicada e por onde alcança ainda mais visibilidade para os seus projetos de mídia que continuam envolvendo temas políticos espinhosos e pessoas poderosas. “A segunda temporada traz um Ronaldo mais seguro, mais próspero e com mais seguidores. O que, automaticamente, o torna alvo ainda mais fácil, exigindo atenção a sua própria segurança. Ele está mais maduro em relação aos seus projetos, às aventuras que se envolve e os desdobramentos delas”, revela Álamo Facó. Fora isso, a amizade entre Ronaldo e Mikhael (Marcello Melo Jr) - que já vinha crescendo na trama - se torna ainda mais consolidada. “Estamos falando de personagens com trajetórias opostas. Mikhael é um sargento em conflito interno com as suas crenças enquanto policial. E o Ronaldo surge para despertar no Mikhael uma série de questionamentos, perguntas e reflexões. Eu acredito que a evolução na relação dos dois é fundamental para o telespectador poder ouvir e entender diferentes pontos de vista sobre uma mesma cidade. Ambos têm suas causas e suas consequências”, completa. Logo no primeiro episódio da nova temporada, a proximidade entre Mikhael e Ronaldo já começa a se aprofundar. É que o protagonista, após passar anos integrando um grupo militar privado, resolve voltar ao Brasil quando fica sabendo que o jornalista e, agora amigo, corre perigo de vida. Cenas de muita aventura e emoção prometem embalar a trama. Arcanjo Renegado é uma série original Globoplay produzida pelo AfroReggae Audiovisual, em parceria com a produtora Paranoid BR e o Globoplay. Tem criação de José Júnior, direção geral de Heitor Dhalia, direção de André Godoi e Vellas, roteiro de José Junior, Gabriel Maria, Gustavo Rademacher e Bárbara Velloso, e produção de Heitor Dhalia e Egisto Betti.Os primeiros capítulos estrearam nesta quinta-feira (25), seguindo com publicações semanais às quintas-feiras, com dois episódios por semana.



Na primeira temporada, o Ronaldo passou por momentos marcantes na evolução da trama e já começa com um grande protagonismo no desdobramento da segunda. Como você avalia essa evolução?

Fico muito feliz com essa evolução e eu avalio que ela vem se dando como algo inédito nesse gênero. Nós já conhecíamos o audiovisual contado por um policial que precisa vencer a guerra do dia a dia na cidade do Rio, mas não conhecíamos em audiovisual a história de um policial que está em conflito interno com suas crenças enquanto policial. Acredito que o Ronaldo surge para despertar no Mikhael esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, esse tipo de reflexão.

Conte um pouco sobre a nova fase do seu personagem.

O Ronaldo aparece mais seguro e próspero, com mais seguidores, com mais conhecimento. Eu não quero dar spoiler, mas à medida em que ele cresce para os fãs do seu jornal e sua página, também se torna um alvo fácil para seus inimigos, o que exige dele atenção redobrada a sua segurança. Ele vem mais maduro em relação aos projetos que se envolve, às aventuras e os desdobramentos delas.

Como é para você dar vida a um personagem que tem um papel de grande relevância social na trama e que propõe a reflexão do público?

Para mim, é uma honra. Eu sou um ativista ambiental, um aliado das causas indígenas, da luta indígena. Me sinto em um trabalho onde a minha alma, o meu intelecto e a minha emoção estão comprometidos integralmente.