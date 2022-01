Magazine Juíza goiana determina retorno de música de Alok e Juliette ao Youtube Clipe do single Un Ratito foi retirado da plataforma em meio a polêmica de direitos autorais e troca de acusações que envolve, além do DJ goiano, o duo de produtores musicais Sevenn e o empresário Marcos Araújo, o Marquinhos da ÁudioMix

A juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, determinou o retorno do clipe de Un Ratito, música recém-lançada por Alok e Juliette, ao YouTube. De acordo com nota da assessoria de imprensa do artista, o Google tem 24 horas para voltar a exibir o single, que também tem parceria dos músicos porto-riquenhos Luis Fonsi, Lun...