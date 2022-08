Magazine Juliana Paes faz topless em cachoeira na Chapada dos Veadeiros Atriz impressionou com foto fazendo topless sobre pedra

A atriz Juliana Paes, de 43 anos, está em Goiás. Mais precisamente na Chapada dos Veadeiros, com um grupo de amigas. Ao compartilhar algumas fotos do passeio no Instagram, nesta quarta-feira (10), impressionou os fãs. Não apenas por causa das belezas naturais do lugar, mas também pelo charme fotogênico da musa. Fotografias de Juliana correndo pelo campo e com um...