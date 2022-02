Magazine Juliette diminui prótese de mama e reclama de dores Em vídeos publicados no Stories do Instagram neste sábado (26), a vencedora do BBB 21 disse que desejava realizar o procedimento havia cerca de oito anos

A cantora Juliette, 32, aproveitou o Carnaval para trocar a prótese de silicone nos seios. Em vídeos publicados no Stories do Instagram neste sábado (26), a vencedora do BBB 21 disse que desejava realizar o procedimento havia cerca de oito anos. "Troquei a prótese de mama, faz tempo que eu falo para vocês que quero trocar. Diminui um pouquinho só. Deu tudo certo,...