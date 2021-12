Magazine Juliette vai lançar música com Israel e Rodolffo Dupla revelou a novidade, mas não deu mais detalhes da parceria

Israel e Rodolfo anunciaram na noite desta quarta-feira (8), na entrada do Prêmio Multishow, no Rio, que lançam ainda neste mês uma música com Juliette. Uma parceria da vencedora do BBB 21 (Globo) com a dupla é muito aguardada pelos fãs. "Em dezembro temos um lançamento com a Juliette, uma música incrível", disse Israel ao ser questionado sobre novos projetos. "Não p...