Magazine Jurassic World: Domínio, sexto filme da franquia, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (2/6) Filme traz dinossauros convivendo com os humanos na Terra. União do elenco original com o atual promove momento de nostalgia na trama

Uma franquia que revolucionou o cinema ao provar que nada era impossível, a começar por trazer dinossauros de volta à vida com realismo nunca visto antes. Ainda no início da década de 1990, Jurassic Park, de Steven Spielberg, transformou por completo as técnicas de efeitos visuais cinematográficos e abriu caminho para uma saga que despertou a curiosidade em todo mundo de co...