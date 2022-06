A Justiça determinou nesta terça-feira (31) a citação do cantor Henrique, dupla de Juliano, no processo sobre o caso de agressão denunciado pelo técnico de ar-condicionado Thiago Junior Martins da Silva, que teria ocorrido durante a festa de aniversário de Marília Mendonça em 2018, em Goiânia. A citação é essencial para validar o processo.

A defesa do técnico alegou que não tinha conseguido fazer contato com o artista ou seus advogados. Por isso, solicitou para levar a citação, acompanhada de um oficial de Justiça, ao show da dupla, que ocorre no próximo domingo (5), no estacionamento do estádio Serra Dourada, na capital.

“Tentamos localizá-lo algumas vezes, mas sem sucesso. Nem mesmo representantes dele conseguimos. Quando vimos a divulgação do show em Goiânia decidimos pedir para entregar o documento por conta dessa dificuldade. Mas quando o advogado do cantor ficou sabendo, ele se posicionou no processo com a procuração assinada pelo cantor”, contou o advogado Luhan Oliveira Rocha, que defende Thiago Junior no caso.

O juiz Danilo Luiz Meireles dos Santos, da 18ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, determinou a intimação do advogado indicado na procuração para que ele apresente a contestação “no prazo de 15 dias, sob pena de revelia”.

O caso

Conforme noticiado em julho de 2018, Thiago procurou a polícia após, supostamente, ser agredido por Henrique e outras pessoas na festa. Na época, o rapaz relatou que havia pegado o celular no bolso para abrir a galeria de fotos, ato que foi confundido com a tentativa de filmar o evento.

“Fui abrir a galeria de fotos, um deles tomou o celular da minha mão, me desferiu um soco na boca. Apareceu o Henrique que, ao invés de apartar, me enforcou com muita força, deu soco na cara, passou a mão no meu rosto, me mostrou o sangue e me chamou de otário", contou, ao G1 Goiás, o rapaz que tinha 26 anos na época.

Ainda segundo ele, logo depois apareceram outras pessoas que também o agrediram. “Eu falei que meu celular estava na mão de uma pessoa, ele tomou o celular dessa pessoa, me entregou e falou para eu correr”, afirmou.

Na ocasião, um exame médico constatou lesões na boca e no nariz de Thiago. No entanto, o delegado do caso disse na época que não havia comprovação de que as lesões ocorreram na festa em questão.

Denúncia

Thiago denunciou Henrique nas esferas cível e criminal. Na criminal, o artista conseguiu um acordo por transação penal, pagando o valor de R$ 7,5 mil para arquivar o caso.

“Esse valor foi doado para o município de Goiânia para ele não responder ao processo. Mas o Thiago não recebeu esse valor e a gente agora aguarda a situação no outro processo para ver qual será o impacto disso. Até porque vimos que o artista pediu para colocar gelo na mão naquele dia”, disse o advogado Luhan Oliveira Rocha.

Na esfera cível, o pedido de indenização é no valor de R$ 50 mil. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor Henrique, mas até o fechamento desta matéria não recebeu posicionamento. O espaço permanece aberto.

Em contato no dia 10 de maio, a assessoria disse que "Henrique tem a vida pública e soa contraditório dizer que a justiça não consegue encontrá-lo. Conforme observado na matéria, Henrique reside há anos em sua fazenda no Tocantins onde sempre esteve à disposição das autoridades, não tendo qualquer motivo para esconder-se ou esquivar-se de nenhuma intimação; de forma que, tão logo comunicado oficialmente, tomará as providências cabíveis".