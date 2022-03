Depois de meses compondo e produzindo seu novo álbum, "Urucum", Karol Conká, 36, anunciou que o lançamento do trabalho está previsto para o dia 31 de março. O anúncio foi feito neste sábado (26), durante o segundo dia do Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"Estou muito ansiosa para que as pessoas escutem essas músicas, que foram inspiradas por todos os meus tombos, meus acertos, pelo carinho e entendimento das pessoas. Enfim, por todos esses últimos momentos da minha vida", revelou a cantora.

Para ela, é muito importante acompanhar e prestigiar a música nacional em grandes festivais. "Eu sou uma artista dos palcos, dos festivais, e vejo essas iniciativas como uma forma da gente se inspirar, ouvir outros gêneros musicais, e fazer esse mix de culturas. Estou aqui para curtir muito o A$AP Rocky", conclui Karol.