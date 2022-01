O cantor Kauan, da dupla com Matheus, testou positivo para Covid-19 e Influenza. Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria dos artistas informou que o sertanejo está assintomático, passa bem e cumprirá isolamento social em casa.

O comunicado diz ainda que Matheus testou negativo e manterá a agenda de shows do fim de semana. "Em respeito ao público, as apresentações de Tamandaré (PE) e Salvador (BA) não serão canceladas".

Além de Kauan, outros sertanejos testaram positivo recentemente para a Covid-19 e cancelaram suas apresentações, como Gusttavo Lima; Israel, da dupla com Rodolfo; Mateus, da dupla com Jorge; Simaria, da dupla com Simone, e o cantor Felipe Araújo.