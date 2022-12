Vários famosos foram torcer pelo Brasil na Copa do Mundo do Qatar nesta sexta-feira (2) em uma arena montada no Parque Ibirapuera, São Paulo. Quem apareceu por lá, devidamente uniformizada, foi Klara Castanho. Desde a polêmica em relação à uma gravidez inesperada no final de junho, a atriz vem evitando aparições públicas. Em setembro, ela foi flagrada com Maisa Silva assistindo um jogo do Corinthians, no estádio do clube, também na capital paulista.

Klara posou para fotos, mas não deu entrevistas. Ela também conversou com alguns influenciadores que estavam no local e, como todos os torcedores, não gostou muito da derrota do Brasil por 1 a 0 para Camarões pelo grupo G na primeira fase da competição.

No dia 6 de outubro, Klara Castanho completou 22 anos e comemorou com uma reflexão sobre recomeço em suas redes sociais. "Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho. (Não só pra mim, claro.)", escreveu. "Obrigada a cada mensagem carinhosa que eu recebi. Que venham só lágrimas de alegria. Obrigada por me acolherem. Que seja lindo", comentou ela.

No final de junho, a atriz publicou uma carta aberta nas redes sociais para revelar uma gravidez, fruto de um estupro. Klara descobriu que estava grávida já no fim da gestação e decidiu entregar a criança para a adoção, de forma legal e responsável. Mas, o caso se tornou público e, segundo a atriz, por conta da repercussão de "pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofreu", ela preferiu contar sobre o episódio.

Leia também:

- Antonia Fontenelle culpa Klara Castanho e Bolsonaro por derrota nas eleições

- Demi Lovato relembra estupro na adolescência, quando era estrela da Disney

- Sob pressão, Leo Dias se desculpa com Klara Castanho, e Antonia Fontenelle muda o tom