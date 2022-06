A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, publicou nas redes sociais fotos do neto Léo caracterizado de ‘caipira’ em sua festa junina, nesta quinta-feira (16). “Arraiá da vovó”, escreveu em uma das postagens. O menino de 2 anos é fruto do relacionamento entre Marília, que morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo, e o cantor Murilo Huff.

Com um chapéu de palha e a roupa decorada com retalhos e bandeirinhas, Léo roubou a cena do “Arraiá da Dona Ruth”. A youtuber, que lançou recentemente um canal de entretenimento, também mostrou o filho, o cantor João Gustavo, e o marido, Dayvid Fabrício, além das comidas típicas preparadas para a festa.

Leia também:

- Saiba como surgiram as festas juninas

- Festa junina de Caldas Novas é suspensa por dívida de 2017

- Justiça da Bahia impede Maiara e Maraisa de usarem a marca ‘As Patroas’; com multa de até R$ 100 mil

Em outro registro da avó, Léo aparece sorrindo enquanto brinca na festa. Outra postagem mostra Ruth e seu marido segurando o herdeiro de Marília Mendonça. Depois da morte da cantora, a guarda da criança passou a ser compartilhada entre a avó e o pai de Léo.