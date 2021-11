O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, publicou na noite deste domingo (21) um verdadeiro presente aos fãs da artista: um vídeo com sobrinho Léo, de 1 anos e 11 meses, cantando.

Nas imagens, Léo acompanha o tio na música infantil "Borboletinha" no karaoke com o tio. Na publicação, o irmão da cantora ainda escreveu: “Já já é ele conquistando o mundo com o dom que Deus deu.”

Léo é filho de Marília com o cantor Murilo Huff.

Marília Mendonça

Aos 26 anos, a cantora Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro após a queda de uma aeronave em uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. As cinco pessoas que estavam na aeronave morreram.