Após uma semana conturbada, com direito a brigas e até participação especial dos já eliminados, o Big Brother Brasil 22 (Globo) teve uma noite mais tranquila na madrugada deste sábado (19), na festa Méqui Parque, promovida pelo McDonald's.

O destaque da festa foram as discussões sobre o Paredão que será formado no domingo (20). Laís falou em aproveitar ao máximo o momento já que poderia ser sua "última festa", mas também ressaltou que ainda tem "estratégias mirabolantes" para evitar isso.

"Pode ser a última festa minha com vocês, e vocês estão desse jeito aí? Eu estou gravando, viu?", disse Laís aos colegas. "Por que você não veio conversar com a gente? Sabia que passa mais conversa do que dança na pista?", questiona Lina.

Já apontada como a possível indicação do líder, Arthur, Laís voltou a falar que gostaria de ganhar a Prova do Anjo para dar o Monstro para ele, o que o levaria para a xepa, mesmo sendo líder. Eliezer também já tinha manifestado esse desejo.

Os dois também falaram sobre a possibilidade de os três remanescentes do quarto Lollipop, Laís, Eliezer e Eslô, irem para a berlinda juntos, e cogitaram possível contragolpe. A médica declarou que puxaria um amigo próximo do líder: "para ele sentir", afirmou.

A sister vê a imunidade do anjo como a única chance de fugir do Paredão e pediu que Lina a considere caso vença a prova, que acontecerá neste sábado, mas a atriz recusou. Por outro lado, Eliezer e Gustavo voltaram a dizer que lhe dariam a imunidade.

O Paredão da semana já tem Gustavo, que foi escolhido pelo eliminados na última quinta-feira (17). Os outros indicados serão: o voto do líder, Arthur; o contragolpe do indicado pelo ator; e o indicado pela casa. Um deles se salvará na Prova Bate e Volta.