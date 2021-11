Magazine 'La Casa de Papel' ganha trailer do último volume da quinta temporada A última parte da trama de sucesso chega ao serviço de streaming daqui um mês, no dia 3 de dezembro e promete um desfecho emocionante para o Professor (Álvaro Morte) e sua gangue

Atenção: o texto a seguir possui spoilers do Volume 1 da 5ª temporada de "La Casa de Papel". A Netflix divulgou nesta quarta-feira (3) o trailer oficial do Volume 2 da 5ª temporada de "La Casa de Papel". A última parte da trama de sucesso chega ao serviço de streaming daqui um mês, no dia 3 de dezembro e promete um desfecho emocionante para o Professor (Álvaro M...