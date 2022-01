A família da técnica em prótese dentária Wanessa Araujo Borges Estrela, de 35 anos, está vivendo uma verdadeira lua de mel com a casa para onde se mudou há alguns meses em um condomínio de Goiânia. O lugar preferido dela, do marido, o cirurgião-dentista Diogo Estrela, 40, e das filhas do casal, as gêmeas Valentina e Isadora, de 7, é o amplo quintal. “É bem diferente da nossa outra casa. Tem muito verde, um espaço agradável para reunir amigos, além de churrasqueira e piscina”, conta. Recentemente, o lugar ganhou um laguinho com direito à cascata e seu barulhinho bom. As araras adoram sobrevoar os coqueiros e o jardim. Quem também tem adorado o novo espaço são os três cachorrinhos da família: Bob, um schnauzer, Olaf, um lulu-da-pomerânia, e Romeu, um esperto yorkshire. “Eles estão amando ter um lugar para se divertir com segurança e mais espaço”, conta.