Magazine Larissa é eliminada do BBB 22 com 88,59% dos votos Pernambucana teve a maior rejeição do programa até agora. Ela disputou o paredão com Arthur, que teve 5,9% dos votos, e Lina, votada por 5,51%.

Com 88,59% dos votos, Larissa é a sexta elinada do Big Brother Brasil 22. Ela disputou o paredão com Arthur, que teve 5,9% dos votos, e Lina (Linn da Quebrada), votada por 5,51%. A rejeição é a maior do programa até agora, superando a eliminação da modelo gaúcha Bárbara, que teve 86%.Em comum, as duas sisters eram integrantes do quarto Lollipop, grupo forma...