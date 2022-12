Após ser comparado com o Diabo do filme "O Auto da Compadecida" (2000) devido à sua mudança após um rejuvenescimento facial, Latino disse que levou a história na brincadeira.

O cantor de 49 anos passou por uma série de procedimentos estéticos no rosto, que o fizeram surgir irreconhecível. Além de aplicar botox, ele mexeu nas sobrancelhas e nos olhos. A imagem que circulou fez o cantor ser comparado no Twitter ao personagem do clássico filme de Guel Arraes.

"Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor", declarou à coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Ele disse ainda que não se arrepende da decisão, e que está satisfeito com o resultado: "Tenho muita certeza de que, independente dos julgamentos, sei que realizei o procedimento estético com uma equipe espetacular e especializada nisso."