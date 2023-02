De longe, o sorriso cheg a a brilhar. Na tela do celular, nas selfies do Instagram, em novelas e até no elenco do Big Brother Brasil (TV Globo), a moda das facetas toma conta dos consultórios odontológicos e não há dúvidas sobre seus resultados: brancos como a neve, os dentes parecem ter saído de propagandas de pasta dental.

Segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, a procura pelas lentes de contato dentais subiu cerca de 300% ao ano no Brasil. Em elevação rápida, a busca pelo sorriso perfeito está entre as maiores demandas entre os procedimentos estéticos nos dentes. Mas, afinal, o implante das facetas é recomendado para todos os tipos de pacientes? Quais os maiores cuidados?

“Atualmente temos desde pessoas jovens, que vão fazer a sua primeira intervenção por questões estéticas exclusivamente, até mais velhos, por questões de saúde”, explica a cirurgiã dentista Talita Dantas, doutora em Reabilitação Oral. De acordo com a especialista, a alta procura pela intervenção se deve, principalmente, por meio do apelo estético reproduzido nas mídias, e, sobretudo, na internet, que tem influenciado as pessoas a tomarem decisões.

Na edição deste ano do BBB, não faltam sorrisos esbranquiçados pelas inúmeras câmeras espalhadas pela casa mais vigiada do País. “Gente, mas para entrar no BBB a produção estava exigindo ter lentes de contato nos dentes?”, brincou a comediante Dani Calabresa durante o Cat BBB. São vários participantes que se jogaram no tratamento, como Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo Benedetti e Cezar Black.

A atenção com os dentes deve ser mantida com as lentes de contato. Segundo Talita, o paciente precisa manter os cuidados convencionais, a exemplo da higienização, escovação, uso dos fios dentais e, quando indicado por profissionais, enxaguados específicos. “É preciso salientar que o paciente deve ir, pelo menos, duas vezes ao ano ao dentista para que ele possa avaliar a presença de alguma alteração e fazer manutenções com equipamentos profissionais”, explica.

A aplicação das facetas é um procedimento irreversível. Durante a aplicação, são colocadas próteses geralmente fabricadas em cerâmica ou resina composta e que são sobrepostas aos dentes naturais, que são encurtados. As lentes de contato são caracterizadas por serem muito finas, com cerca de 0,2 milímetros, como uma lente de contato para os olhos.

“Não é um procedimento que você faz pensando na possibilidade de tirar e ficar sem. Você só vai remover a lente para colocar outra no local. É irreversível”, adianta a cirurgiã dentista. Além dos motivos estéticos, as facetas também são procuradas por quem deseja tratar da saúde bucal. É o caso, por exemplo, da analista judicial Cláudia de Bastos Pereira, 51, que optou pelo procedimento por conta do quadro de agenesia em decorrência de um implante antigo.

“Acredito que as pessoas têm cada vez mais preocupação com a beleza e a saúde, sobretudo. Os procedimentos também ficaram mais acessíveis”, opina Cláudia. Nos cuidados cotidianos, a analista judicial usa uma placa dental para dormir e evitar atritos. Também adquiriu pasta e enxaguante específicos para sensibilidade. “Fiquei super feliz com o resultado. Na verdade, eu achava que nem precisava desse tipo de tratamento, mas depois que ficou pronto, vi que era muito necessário”, conta.

O sentimento de um cuidado maior com os dentes após a aplicação das facetas é compartilhado também pela endocrinologista pediátrica Claudia dos Santos Martins. A goiana resolveu colocar as lentes de contato após o desgaste dos dentes em decorrência do bruxismo. “Realizei o procedimento com intuito de recuperar os dentes deteriorados e ter uma estética harmônica no meu sorriso”, conta.

Após o tratamento, Cláudia observa que ficou mais atenta à higiene dos dentes e da gengiva. No dia-a-dia, ela tem utilizado escola com cerdas macias, fio dental mais fino e a placa para o bruxismo durante o sono. “Gostei bastante do resultado. Confesso que, inicialmente, tive que me adaptar com o tamanho maior dos meus dentes, porque estavam bem desgastados e pequenos antes do procedimento. No entanto, com o tempo, fui apreciando cada vez mais a aparência dos meus dentes”, diz.