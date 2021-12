Após vender seu apartamento de luxo em Nova York, Leonardo Dicaprio, 47, se despediu de outra propriedade: sua casa de praia em Malibu, Califórnia.

O ator vendeu a casa, de 158 metros quadrados de área construída, por US$ 10 milhões, cerca de R$ 58 milhões.

Segundo o site TMZ, ele pagou US$ 1,6 milhão, cerca R$ 9 milhões pelo imóvel quando o adquiriu, em 1998, após o sucesso de "Titanic". O ator colocou a casa à venda em setembro deste ano.

O vencedor do Oscar de melhor ator por "O Regresso" (2015), no entanto, não vai ficar sem frequentar a estrelada praia de Malibu, queridinha dos famosos.

Isso porque ele adquiriu outro imóvel na cidade, no valor de US$ 13,8 milhões, cerca de R$ 78 milhões, e ainda tem um terreno no mesmo balneário avaliado em US$ 23 milhões, ou R$ 130 milhões.

A casa que foi vendida tem três quartos e dois banheiros, ofurô, piscina e entrada direto na faixa de areia da praia.