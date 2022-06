Com informações do Metrópoles

Leonardo defende investigação de possíveis irregularidades em contratação de shows por prefeituras em todo país. Em entrevista concedida ao colunista Léo Dias durante o casamento do filho do cantor Luciano, Leonardo disse que a lei precisa valer para todos. O cantor goiano ainda reforçou na conversa exclusiva com o colunista que jamais toparia subir no palco sabendo que o dinheiro foi tirado de verba destinada à saúde da população.

Leo Dias “Não acho que tenha uma perseguição aos sertanejos. Dentro da lei, tudo se resolve. A lei tem que ser para todos. A CPI tem que voltar em muitos setores, inclusive na dos empresários e não porque artista A ou B falou alguma coisa. Gusttavo Lima não está errado. O artista vai onde o povo está. Quem contrata que tem que saber se tem verba para cultura ou não. Se eu souber que tirou verba da saúde eu não faço show. Isso tudo só está prejudicando o meio artístico. Não tem que ter briga nem de um lado nem de outro tem que apurar as irregularidades”, fez ele a ressalva.

Polêmica

Os pedidos na internet pela CPI do Sertanejo começaram depois que o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, dizer em um show que não precisava da Lei Rouanet, que é uma verba pública, e tecer críticas destinadas à cantora Anitta. Os fãs da cantora internacional passaram a pesquisar os valores pagos pelos munícipios e as formas de pagamento. Desde então, shows estão sendo cancelados em várias cidades.

No dia 17 de maio deste ano, durante um show, o cantor disse: “Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente”. Anitta já declarou ter feito uma tatuagem íntima.

Gusttavo Lima

No centro da polêmica, Gusttavo Lima se pronunciou sobre o assunto na noite de segunda-feira (30) no seu perfil no Instagram, onde ele é seguido por quase 45 milhões de pessoas. Ele negou irregularidades e disse que está prestes a “jogar a toalha.”

“É triste ser esculhambado, tratado como se fosse um criminoso. Aqui existe um ser humano, um pai de família, ninguém é bandido. Nunca me beneficiei de dinheiro público, empréstimo, ou algo do tipo. Minha vida foi sempre trabalhar. Em 2019, fiz quase 300 shows. Temos uma equipe gigantesca. Não compactuo com dinheiro público. Pago todos os meus impostos em dia. Sobre shows de prefeituras, acho que todos os artistas já fizeram ou fazem shows. É sobre valorizar nossa arte. Vocês podem ter certeza que sou um cara 100% correto. Aqui não existe coisa errada”, disse em live Gusttavo Lima.

