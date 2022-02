Magazine Leucemia é tema de campanha que alerta sobre importância do diagnóstico precoce Câncer que ocorre na formação das células sanguíneas é diversso e o prognóstico depende do tipo e das especificidades de cada paciente.

Ao perceber uma mancha azulada na barriga, instintivamente ele esfregou mais forte água e sabão no banho pensando em se tratar de tinta, resquícios de seu trabalho como técnico mecânico industrial. “A empresa fabrica caixas de papelão, achei que pudesse ter me sujado por lá”, conta Wilson Ricardo Comar, de 50 anos. No dia seguinte, foram surgindo outras manchas, co...