Magazine Lilia Cabral fala sobre estreia de 'Páginas da Vida' no Globoplay Atriz vive a inesquecível vilã Marta, personagem foi de suma importância em sua carreira. “Até então, eu fazia personagens leves", diz.

O público pode voltar a se emocionar com a novela Páginas da Vida, que está disponível no catálogo do Globoplay. Exibida originalmente entre 2006 e 2007 na TV Globo, a obra, de Manoel Carlos, faz parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia da plataforma. Na trama, Nanda (Fernanda Vasconcellos), que mora em Amsterdã, na Holanda, engravida do namorado, Léo (T...