SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Lilian Ribeiro anunciou neste sábado que está de volta ao trabalho na GloboNews. A volta ocorre cerca de um mês após a jornalista ter sido operada para retirar nódulos no seio.

"Vocês adivinham quem volta a trabalhar hoje??? Hein?? Bom dia!", escreveu no Twitter.

A apresentadora foi diagnosticada com um câncer de mama em outubro de 2021. À época, após alguns dias fora do ar, Lilian apareceu ao vivo na emissora com um lenço na cabeça.

"Você deve ter reparado, né? Estou com o visual um pouquinho diferente", comentou. "E eu quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, estou me cuidando", disse.

Neste sábado, no Instagram, ela postou um vídeo de um café sendo passado na máquina com a frase "Bora sair do casulo" ao som da música "Beautiful Day", da banda U2.

A postagem de Lilian rendeu comentários de diversos famosos, inclusive de Reinaldo Gottino, que foi internado às pressas essa semana. "Que boa noticia", escreveu o apresentador da Record.