Magazine Lina diz que 'sentir que eu estou sendo amada não tem preço' Cantora foi eliminada do reality com 77,6% dos votos do público

A cantora Lina da Quebrada esteve no café da manhã do programa Mais Você (Globo) para o café da manhã com Ana Maria Braga, 72, nesta segunda-feira (11), após ser eliminada na noite deste domingo (10). "Eu estou aliviada depois do discurso do Tadeu", afirmou ela. Primeiro, Lina reviu o discurso de Tadeu Schmidt, 47, e se emocionou. A artista afirmou que ficou muito ...