Magazine Livro Cidade Infundada reúne 25 contos de ficção de autores goianos Obra com contos inéditos de ficção especulativa será lançada neste domingo (29), no Abrigô Coletivo, com discotecagem de Igor Zargov e entrada franca

A partir da especulação de outras realidades, novas Goiânias são apresentadas no livro Cidade Infundada, que reúne 25 contos inéditos de autores goianos entre veteranos e estreantes. A obra ganha um evento de lançamento neste domingo (29), a partir das 16 horas, no Abrigô Coletivo, com presença dos autores, venda dos livros, discotecagem do DJ Zargov e uma atração ...