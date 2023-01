Ao caminhar pelos bairros mais antigos de Goiânia, como o Centro e o Setor Sul, tem se tornado cada vez mais inabitual encontrar casinhas históricas - ou casarões - que revelam as primeiras paisagens da cidade. Como forma de inventariar as linguagens arquitetônicas presentes nessas residências sobreviventes, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) lança nesta sexta-feira (20) o livro Arquitetura Residencial em Goiânia - Décadas de 1930 a 1970.

Ilustrada por textos, mapas, fotografias e plantas das casas pesquisadas pela equipe do Iphan em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), a publicação dá destaque às casas, muitas vezes esquecidas em meio a edifícios de grande porte, propagandas, totens, muros e pichações. A pesquisa foi finalizada em 2019 por um grupo de arquitetos, geógrafos e acadêmicos, com coordenação das pesquisadoras Eline Maria Mora Pereira Caixeta e Dafne Marques de Mendonça.

“Somente um olhar atento consegue perceber a qualidade arquitetônica dessas edificações, que ficam espalhadas umas das outras e escondidas”, adianta a arquiteta e urbanista Renata Barros, coordenadora técnica do Iphan e participante da pesquisa. O livro, principal produto da pesquisa, serve para apresentar o patrimônio e auxiliar em sua preservação.

A intenção da pesquisa foi ampliar o olhar para as construções da cidade para além do art déco, identificando outros oito tipos de linguagens arquitetônicas: casa-tipo, eclético sintético, eclético tipológico missões, eclético tipológico neocolonial, eclético sintético tipológico normando, modernista, modernista de transição e brutalista.

O enfoque dos pesquisadores é na elaboração do inventário para um possível tombamento. Durante os dois anos de estudo, entre 2015 e 2016, foram identificadas 339 residências. “O grande número de residências sendo demolidas para abrigarem estacionamentos tem chamado a atenção dos gestores públicos e entidades de preservação”, diz Renata.

No final de 2019, a Prefeitura de Goiânia até que tentou notificar os proprietários dos imóveis para um possível tombamento. A partir da notificação, esses imóveis não poderiam sofrer alteração física ou serem demolidos até que fossem analisados por uma Comissão Especial de Cadastro dos Bens Móveis e Imóveis de Interesse Histórico e Cultural, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia). Enquanto a comissão cadastra os bens, o Conselho faz a notificação conforme o andamento dos processos do Ministério Público.

“Medidas vêm sendo tomadas, como a solicitação de tombamento de alguns exemplares, principalmente pelos órgãos de proteção da Prefeitura”, reforça Renata. Como a pesquisa foi realizada em 2019, muitas das casas sofreram modificação no ínterim entre a finalização e a publicação do livro. Exemplos não param de proliferar, como a da antiga casinha localizada na Rua 5, entre as Ruas 9 e 23.

Para Renata, que pesquisou essas residências, a efetiva preservação de bens culturais implica considerar os valores que vão além daquelas qualidades intrínsecas, ditadas pelos órgãos de proteção, seus técnicos e estudiosos. “Trata-se de pensar um bem patrimonial como um lugar de memórias, individuais ou coletivas, fruto da história de uma sociedade e das simples lembranças de uma família”, expressa.

Allyson Cabral, superintendente do Iphan em Goiás, vê no livro do inventário a possibilidade de um maior conhecimento para os que desejam estudar no futuro sobre a Goiânia antiga. “Apesar do inventário não significar necessariamente o tombamento das residências, pode facilitar num futuro próximo o tombamento dessas linguagens arquitetônicas”, argumenta o gestor.