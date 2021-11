Magazine Livro traz orixás como protagonistas Ficção 'Aruanda – O Maior Quilombo do Universo', do autor Ralf Thibes, será lançado nesta sábado (20/11)

Será lançado nesta sábado (20), pelo selo SemiBreve, o livro Aruanda – O Maior Quilombo do Universo, uma ficção na qual seu autor, Ralf Thibes, trabalha com elementos poderosos da cultura africana, incluindo suas ancestralidades e cosmologia, em que orixás se transformam em personagens. “O projeto se divide em dois momentos. Todo o estudo sobre raízes religiosas e an...