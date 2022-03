O Lollipop ficou aos prantos após mais um membro do quarto dar tchau para a casa. O bacharel em Direito Vyni foi eliminado nesta terça (15) em seu primeiro Paredão, com 55,87% dos votos. Eli, por quem Vyni tem um “crush” declarado, desabou em lágrimas ao ouvir o anúncio de Tadeu Schmidt.

Com a saída de Vyni, o quarto Lollipop completou seis integrantes eliminados (contando com a desclassificação de Maria). A última a sair foi a influenciadora Jade Picon, que deixou a casa com quase 85% dos votos.

Nas redes sociais, internautas comentaram a eliminação recente e a “ruína” do Lollipop.

“Que velório o lollipop SOS”, escreveu uma usuária do Twitter. “Lollipop não tem uma terça de paz Kkkkk”, disse outro.