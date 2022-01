Magazine Longa sobre Diana mostra a princesa na jaula com os leões Com Kristen Stewart na pele da princesa Diana, Spencer acompanha último e tenso Natal da família real britânica antes do divórcio do século

Apenas três anos após o casamento que começou com juras de amor com o rei Henrique VIII, a rainha inglesa Ana Bolena foi julgada e condenada por adultério, bruxaria e incesto. Por ordem do próprio rei, foi decapitada em Londres, no dia 19 de maio de 1536. Quanto às acusações, a maioria dos historiadores concorda que elas são falsas. O crime da rainha foi não ter...