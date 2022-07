O cantor Luan Santana, que organizou o evento “Luan City“, no último fim de semana em Goiânia, chegou ao local usando aliança de compromisso com a estudante de moda Izabela Cunha, de 26 anos. Os dois começaram a namorar em setembro de 2021, mas o casal só assumiu publicamente o relacionamento em novembro.

No final de 2021, em entrevista à revista "Caras”, Luan contou que pediu a jovem em namoro no dia do "Criança Esperança" de uma forma bem inusitada. "Estava cansado e pronto para dormir", afirmou ele, que recebeu um "sim" da estudante. De acordo com o cantor, fazia duas semanas que estavam se encontrando e já começaram a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos. “A gente quer pelo menos cinco”, explica.

Já o pedido de noivado aconteceu há cerca de duas semanas em seu estúdio de gravação. O casal costuma ser discreto sobre o relacionamento, mas os fãs não deixaram de notar a aliança na mão esquerda do cantor durante o “Luan City”, evento dedicado à mãe de Luan, Marizete Santana.

Izabela Cunha é estudante de moda e modelo, natural de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Como modelo, já fez trabalhos fora do Brasil, sendo os principais realizados na Itália. Após anunciar o relacionamento com Luan, atuou no videoclipe de “Ilha”, música do cantor inspirada e dedicada à Izabela.

Noivado

Essa é a segunda vez que Luan fica noivo. Ele terminou, no final de 2020, o noivado com a também estudante de moda Jade Magalhães. Os dois começaram a namorar quando o cantor tinha apenas 16 anos e o término veio após 12 anos de relacionamento.

Durante o término, Luan detalha que chegou a abraçar Jade e declarar seu amor a ela. Foi em meio a lágrimas e tristezas que a ex-companheira foi embora. "Foi um momento muito difícil, muito complicado, mas se você me perguntar o motivo eu não sei dizer porque as coisas se apagaram diante de tantas coisas boas que a gente viveu".

